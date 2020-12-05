Баку, , 18:54 — REGNUM Военный парад в честь завершения вооружённого противостояния в Нагорном Карабахе пройдёт в Баку. Об этом сообщает 5 декабря пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

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В сообщении военного ведомства говорится, что мероприятие состоится 10 декабря на площади Азадлыг.

«Продолжаются подготовительные тренировки к военному параду… — говорится в сообщении. — В военном параде… примут участия свыше 3 тыс. военнослужащих, будут продемонстрированы до 150 единиц военной техники».

Как передавало ИА REGNUM, 4 декабря официальный представитель Генсека ООН Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик сообщил, что Гутерреш призвал Армению и Азербайджан к возобновлению переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ.

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