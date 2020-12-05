Париж, , 18:53 — REGNUM В столице Франции Париже сотрудники полиции применила слезоточивый газ во время новой акции против статьи законопроекта «О глобальной безопасности». Об этом 5 декабря сообщает телеканал BFM.

Отмечается, что тысячи манифестантов передвигались по установленному маршруту, когда группировки радикалов предприняли попытки разбить витрины бутиков.

Полицейские, которые сопровождали колонну, разогнали злоумышленников с помощью слезоточивого газа. В ответ радикалы начали поджигать на улицах помойные баки и мусор. Продвижение колонны в итоге было заблокировано.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что, по его мнению, несмотря на протесты жителей Парижа против закона о глобальной безопасности, «никакого конфликта между полицией и населением Франции не существует».

Отметим, статья 24 вышеупомянутого закона предполагает наказание в виде штрафа в размере 45 тысяч евро для тех, кто «распространяет фотографию лица» полицейского или жандарма при исполнении, чтобы «причинить тому психологический или физический вред».

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