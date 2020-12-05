Ереван, , 18:05 — REGNUM Оппозиционные партии Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна. Об этом 5 декабря заявил представитель оппозиционной партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.

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«Мы требуем, чтобы до 12:00 (11:00 мск) вторника (8 декабря — прим. ИА REGNUM) Пашинян ушёл в отставку», — цитирует его ТАСС.

Сагателян добавил, что если Пашинян не уйдёт, то оппозиция «начнёт акции протеста по всей стране».

Как сообщало ИА REGNUM, в Армении проходят акции протеста, участники которого требуют отставки премьер-министра.

Вместе с тем ранее Пашинян заявлял, что протесты и призывы к смене власти в Армении, которые начались после совместного заявления лидеров России, Азербайджана и Армении о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, не получили поддержки в обществе.