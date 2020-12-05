Москва, , 18:16 — REGNUM Заявление президента России Владимира Путина о том, что природа Арктики крайне уязвима и поэтому хозяйственная деятельность там должна вестись с учётом особенностей для минимизации экологических рисков, вызвало шквал комментариев в сети. Пользователи выразили свою точку зрения 5 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

»Кем» прирастать будет страна? Север уже 3 десятилетия заброшен и никому не нужен. Раньше это были развитые обеспеченные регионы, куда в СССР люди ехали устраивать жизнь и за «длинным рублем», а сейчас эти регионы похожи непонятно на что…Север брошен», — пишет Макс М.

Многие комментаторы оказались согласны с мнением Путина. Они отметили, что Арктика пока не так сильно пострадала от действий российских предпринимателей, которые в погоне за прибылью обращают мало внимания на экологическую обстановку в регионе.

«Если мы Арктику будем осваивать так же, как природные богатства России, которые завоевали и сохранили для нас наши предки, то от природных богатств и экологии Арктики — сырьевой базы России, через 10 лет мало что останется», — написал Александр А.

Некоторые пользователи призвали главу государства обратить внимание на проблемы, которые испытывают люди, проживающие на севере страны. Они уверены, что перед тем, как осваивать Арктику, необходимо улучшить положение населения, примыкающего к данному региону.

«Раньше на севере платили хоть что-то, а сейчас там зарплаты ниже, чем в средней полосе, а цены и ЖКХ — о-го-го. И продукты там ужасные, везут незрелое, качество плохое. Бегут с севера. Что нам Арктика? Людям давно перестали платить за тяжёлые условия жизни и работы на крайнем севере», — написал пользователь под псевдонимом «Не важно».

Нашлись и те пользователи, кто не нашёл смысла в осваивании Арктики для Российской Федерации. Они считают, что первоочередной целью должно быть благосостояние народа, как это сложилось в таком государстве, как Норвегия.

«И зачем простым людям это? Уровень жизни выше от этого не становится. В России много полезных ископаемых и огромная территория… При этом 20 млн человек живут за чертой бедности. В таких странах, как Норвегия или Канада, тоже много полезных ископаемых, но … доходы … в десятки раз превышают доходы граждан России», — поделился мнением пользователь Nehuén P.

Напомним, 5 декабря президент России Владимир Путин заявил о том, что природа Арктики крайне уязвима и поэтому хозяйственная деятельность там должна вестись с учётом особенностей для минимизации экологических рисков.