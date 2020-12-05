Анкара, , 17:31 — REGNUM Новую страницу в сфере оборонной промышленности открывает Турция. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 5 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия Центра разработки первого отечественного двигателя для вертолетов TEİ-TS1400.

По его словам, для того, чтобы «превратить» Турцию в лидера в области разработки и производстве двигателей, власти страны «шаг за шагом близится к цели».

«Мы (власти Турции — прим. ИА REGNUM) не позволим препятствовать будущему Турции клеветой, звучащей из уст тех, кто не имеет понятия о том, что такое фабрика, производство, проекты», — отметил Эрдоган.

Как передавало ИА REGNUM, 4 декабря глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции заявил, что французский лидер Эммануэль Макрон является «бременем Франции».

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