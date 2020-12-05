Москва, , 17:35 — REGNUM Заявление представителей Евросоюза о том, что Россия и Китай якобы распространяли дезинформацию вокруг пандемии, вызвало критику со стороны интернет-сообщества. Пользователи выразили своё мнение 5 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: Европа опасается третьей волны — трансляция»

»На мой взгляд, самые вопиющие вопросы вызывают морские инциденты. Самые известные — «Diamond Princess» и авианосец «USS Theodore Roosevelt (CVN-71)», где после рапорта капитана о заражении экипажа COVID-19 его сразу же уволили! Типа нарушил военную тайну. Реально оба корабля с провинцией Ухань и китайцами вообще ну никаких контактов не имели», — пишет пользователь «ДМ.К.».

Некоторые пользователи пришли к выводу, что Россия и Китай внесли сомнения в «умы европейцев» по поводу правдивости данных о пандемии коронавируса в Евросоюзе.

«Как я поняла, их беспокоит то, что люди перестали хотеть вакцинироваться. «Так, социологическое исследование показало снижение числа граждан Германии, готовых пройти вакцинацию, на 20 процентов за два месяца». И сами же пишут, что опасения реальные. Боже, спасибо тебе за то, что я вижу и умею думать!», — написал пользователь под псевдонимом «ЙожЫк в нирване».

Другие предположили, что причиной нападок со стороны ЕС может служить недовольство населения по поводу неэффективных мер руководства союза в сфере противодействия распространению новой коронавирусной инфекции.

«Всё верно. Вначале кричали, что никакого коронавируса нет, а это иностранные разведки панику наводят на наш народ. Потом, что маски не помогают. Что ковид — это как обычный грипп и ничего страшного. Вот только сейчас медицина парализована, не хватает ни врачей, ни больниц, ни лекарств. Хороший грипп, ага. Потом qr-коды должны были всех спасти. Но опять нет. Потому народ и не верит ничему», — считает пользователь Владимир.

Отдельные пользователи отметили, что, по крайней мере, Россию первая волна коронавируса достигла одну из последних, а значит обвинения нашей страны в какой-либо форме дезинформации по поводу COVID-19 является достаточно странными.

«Да ладно. Пандемия до России докатилась последней. К тому времени ЕС уже полностью занималась самодеятельностью со всеми вытекающими. Ну и кто кого дезинформировал?! Россия почти сразу всё на фиг позакрывала, зато ЕС забила внутри себя на все правила. Вот и расплата», — поделился мнением пользователь Dimitry.

Напомним, 3 декабря стало известно о том, что в Евросоюзе обвинили Россию и Китай в распространении дезинформации вокруг пандемии коронавируса.