Каракас, , 17:16 — REGNUM Делегация из России прибыла в Каракас для наблюдения за парламентскими выборами в Венесуэле, которые состоятся 6 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе посольства РФ в этой стране.

«В последнее время российские представители регулярно принимают участие в наблюдении за электоральными процессами в Венесуэле», — сообщили в посольстве.

В дипмиссии уточнили, что это способствует укреплению двусторонних связей на межпарламентском и межведомственном уровнях.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Национальную Ассамблею Боливарианской Республики пройдут 6 декабря.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о своей готовности уйти в отставку, если на парламентских выборах одержат победу представители венесуэльской оппозиции.

Читайте также: В Госдепе США пригрозили санкциями Венесуэле за «фальсификации» на выборах