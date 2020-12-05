Москва, , 17:15 — REGNUM Прирастать Арктикой и северными территориями будет уже в следующие десятилетия Российская Федерация. Об этом 5 декабря заявил глава РФ Владимир Путин в ходе встречи с волонтёрами и финалистами конкурса «Доброволец России» в формате видеоконференции.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, в северных широтах находится «более 70% нашей территории», поэтому Россия является северной страной. Соответственно, добавил глава государства, для РФ особый интерес и ценность представляет «все, что происходит на Севере».

«Россия будет прирастать (в следующие десятилетия), конечно, Арктикой и северными территориями, — заявил глава государства. — Это совершенно очевидные вещи».

По его словам, будущим страны, в частности, с точки зрения добычи природных ископаемых, является развитие этого направления. Путин отметил, что для того, чтобы минимизировать экологический риск, «хозяйственная деятельность, конечно, должна подстраиваться под особенности» региона.

Как передавало ИА REGNUM, указ о создании оргкомитета по подготовке к председательству России в Арктическом совете подписал президент России Владимир Путин 25 ноября. Полномочному представителю президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу было поручено возглавить комитет.

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