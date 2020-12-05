Москва, , 15:58 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подтвердил, что средства, вырученные от повышения налога на физических лиц для богатых, пойдут на дорогостоящие лекарства для тяжелобольных граждан России.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Напомним, что российский лидер во время одного из своих обращений к гражданам России в первый пик пандемии объявил о том, что ставка налога для лиц, имеющих доходы свыше 5 млн рублей в год, составит 15% вместо 13%. При этом повышенной ставкой будет облагаться только та сумма дохода, которая превышает 5 млн рублей в год.

По поручению главы государства был разработан законопроект, который одобрило Федеральное собрание России.

При этом Путин сразу говорил, что вырученные от этого повышения деньги налогоплательщиков пойдут на лекарственные средства для тяжелобольных граждан.

Стоит отметить, что в России сложилась довольно странная практика, когда тяжелобольные люди или их родственники вынуждены просить денег у общественности на лечение или дорогостоящие лекарства. При этом существующая система здравоохранения фактически никак не помогала таким людям, обрекая их на мучительную смерть.