Москва, , 15:19 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поблагодарил волонтёров за помощь в организации празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом глава государства сказал сегодня, 5 декабря, общаясь с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России».

По словам главы государства, благодаря усилиям волонтёров празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в непростой период пандемии коронавируса удалось придать атмосферу душевной теплоты и добросердечности.

«Несмотря на такой год, мы продолжали работу и по другим общественно значимым направлениям. На самом деле очень важно. Объединили всю страну в ходе празднования Дня России и особенно, конечно, Дня Победы», — сказал глава государства.

Именно волонтёры помогли организовать онлайн-шествие «Бессмертного полка», а также устраивали импровизированные концерты у домов ветеранов.

«И особенно пронзительными и трогательными стали ваши небольшие импровизированные, но такие теплые концерты у домов ветеранов. Это действительно был праздник со слезами искренней благодарности на глазах пожилых людей, отстоявших нашу Родину», — подчеркнул Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году пришлось отменить масштабные празднования Дня Победы из-за пандемии коронавируса. Парад Победы состоялся летом 24 июня, в день, когда проходил исторический Парад Победы 1945 года.

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