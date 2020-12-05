Москва, , 14:30 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что отечественный бизнес достиг ответственности и социальной зрелости в период пандемии коронавируса. Об этом глава государства сказал сегодня, 5 декабря, на встрече с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России-2020».

Путин напомнил, что в долгосрочной акции «Мы вместе» активно участвовал российский бизнес. Представители отечественного бизнеса в период пандемии совершили много по-настоящему благородных поступков, отметил он.

«Ответственность предпринимателей перед обществом проявляется во многих по-настоящему благородных поступках: это частные пожертвования на дополнительную поддержку учреждений здравоохранения, покупка средств индивидуальной защиты для волонтеров, кстати говоря, да и просто для нуждающихся граждан, организация бесплатного питания для медицинских работников и сотрудников скорой помощи», — заявил российский лидер.

Это свидетельствует о том, что российский бизнес стал проявлять социальную ответственность, особенно в тяжелых условиях пандемии COVID-19.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, волонтерское движение в России особенно широко развернулось в тяжелые дни первого пика пандемии коронавируса весной 2020 года. По решению властей большинство граждан было вынуждено сидеть по домам на самоизоляции. Волонтеры помогали доставлять продовольственные товары людям старшего поколения на дом, чтобы снизить риск их заражения в магазинах.

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