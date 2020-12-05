Бишкек, , 14:30 — REGNUM Министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев 4 декабря во время встречи с постоянным координатором системы Организации Объединенных Наций в Киргизии Озоннией Ожиело попросил оказать техническую помощь в связи с конституционной реформой и проведением президентских и парламентских выборов, сообщили 5 декабря в пресс-службе внешнеполитического ведомства Киргизии.

Во время встречи с координатором ООН Казакбаев отметил, что в Киргизии на ближайшие месяцы запланированы избрание формы правления, принятие Конституции, досрочные президентские и парламентские выборы. В связи с чем глава внешнеполитического ведомства республики обратился к представителю ООН с просьбой оказать техническую помощь в проведении запланированных мероприятий.

В свою очередь Ожиело выразил готовность Организации Объединенных Наций оказать Киргизии содействие в «повышении качества разрабатываемых документов в рамках конституционной реформы». Он добавил, что ООН имеет возможности привлечь «передовой опыт, знания и ресурсы».

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 из 63 кандидатов в президенты Киргизии смогли в установленный срок собрать необходимое количество подписей в свою поддержку, а также внести избирательный залог в 1 млн сомом ($11,8 тыс.) для участия в выборах. Таким образом ЦИК отстранила от участия в выборах президента 43 кандидата.

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