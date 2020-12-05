Киев, , 13:47 — REGNUM Бывший начальник национальной полиции Украины, советник министра внутренних дел Украины Сергей Князев, заболевший COVID-19, госпитализирован в одно из медицинских учреждений украинской столицы, сообщает 5 декабря украинское издание «Страна» со ссылкой на свои источники в национальной полиции Украины.

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Состояние Князева оценивается как тяжелое. Источник издания сообщает, что он госпитализирован в Александровскую больницу Киева и его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

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Уточняется, что 49-летний советник министра внутренних дел был инфицирован коронавирусом на минувшей неделе.

Напомним, Сергей Князев занимал должность начальника национальной полиции Украины с 8 февраля 2017 года по 25 сентября 2019 года.

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