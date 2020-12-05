Варшава, , 13:10 — REGNUM В Польше местные фермеры заблокировали тракторами дороги в Варшаве и рассыпали на проезжей части капусту. Об этом сегодня, 5 декабря, сообщают польские СМИ.

Сообщается, что утром 5 декабря фермеры на тракторах перекрыли перекресток улиц Плоцкой и Каспшака в Варшаве. Протестующие фермеры въехали в столицу Польши на тракторах.

Проезд по улице Каспшака перекрыт даже для полиции.

Глава организации фермеров АгроУния Михал Колодзейчак заявил, что протесты связаны с существенным ухудшением финансового положения польских фермеров. Закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию слишком низкие, фермеры не могут покрыть свои расходы на производство, субсидии от правительства недостаточны.

«Мы требуем, чтобы правительство исправило свои ошибки. Нужно выплатить людям компенсации, заморозить выплаты по кредитам. Торговля закрыта, наши продукты не продаются. Пусть правительство возьмет на себя ответственность за всех», — заявил Колодзейчик.

Стоит отметить, что в большинстве стран с развитым сельским хозяйством его рентабельность является искусственной — правительства платят сельхозпроизводителям субсидии, чтобы те покрывали расходы на производство и получили некоторую прибыль. Во многом это обусловлено существующей интенсивной и энергоемкой системой землепользования.