Киев, , 13:11 — REGNUM Клавдиевская фабрика елочных игрушек, расположенная в поселке городского типа Клавдиево-Тарасово Киевской области, произвела елочные игрушки с надписью «Армия России». Соответствующая видеозапись была опубликована 4 декабря в социальной сети Facebook экскурсоводом Сергеем Савченко, побывавшим на производстве.

На короткой видеозаписи, опубликованной экскурсоводом, запечатлена работница фабрики, расписывающая елочные игрушки. Женщина при этом задала вопрос мужчине, который вел съемку, кто разрешил ему фотографировать.

Исполняющий обязанности главы правления фабрики Павел Гукасов прокомментировал инцидент, который произошел 4 декабря на фабрике во время экскурсии. По словам Гукасова за шесть лет фабрика так и не смогла полностью отказаться от российского рынка. Он также отметил, что все заказы от российской стороны в последнее время исполнялись без его внимания.

«Экономический кризис и введение карантинных мероприятий, привели к сокращению экскурсионного потока, что поставило вопрос о дальнейшем существовании фабрики, поэтому развитие новых проектов заняло основной ресурс моего времени и все заказы от российской стороны шли напрямую без моего внимания. Так как сотрудники не были проинструктированы мной не брать заказы подобного формата, начали его выполнение без всякого сомнения. И только конфликтная ситуация позволила мне принять непосредственное участие в отклонении от производства данного заказа», — написал Гукасов.

Представитель правления фабрики также сообщил, что на данный момент тираж елочных игрушек, произведенных для известного российского бренда «Армия России» уничтожен. Он также пообещал, что в дальнейшем все заказы будут проходить «цензурный» и «этический» контроль. Напоследок Гукасов принес извинения за данный инцидент и выразил надежду на возобновление теплого отношения к коллективу фабрики.

Напомним, в апреле 2014 года Украина объявила о начале так называемой антитеррористической операции (АТО) против республик Донбасса. АТО по сути является полномасштабной войной против жителей ДНР и ЛНР. При этом официальный Киев обвиняет Россию в том, что она якобы является участницей войны в Донбассе в то время, как никаких доказательств этому предоставлено не было. Тем не менее на Украине Российская Федерация на официальном уровне признана «страной-агрессором», а вооруженные силы Украины в ДНР и ЛНР якобы сражаются с армией РФ.