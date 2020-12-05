Афины , , 12:56 — REGNUM Проблемы между Грецией и Турцией касаются и Европы, поскольку они затрагивают весь регион Восточного Средиземноморья, отметил премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис в кулуарах Лиссабонского онлайн — «веб-саммита 2020». Об этом сообщает AMNA.

Эти проблемы также касаются НАТО, поскольку они затрагивают ее юго-восточный узел, подчеркивает Мицотакис. Греция ясно дала понять, что Турция должна столкнуться с последствиями, если она продолжит свои провокационные действия, говорит греческий премьер.

То, что Турция действительно должна проводить в практическом плане, — это «реальный политический сдвиг в Восточном Средиземноморье», потому что «одних слов больше недостаточно», считает Мицотакис.

На вопрос журналиста Politico о том, какой, по его мнению, будет внешняя политика США в отношении Европы и Турции при Джо Байдене, премьер-министр ответил, что с нетерпением ждет, когда новое американское правительство «будет действовать в условиях конструктивного сотрудничества с Европой и стремиться к более активному присутствию США в НАТО».