Москва, , 12:36 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин утвердил порядок уведомления граждан страны о полагающихся им социальных выплатах, персональных пособиях и льготах. Об этом сегодня, 5 декабря, сообщает пресс-служба правительства России.

Сообщается, что отныне на портале государственных услуг у граждан появится информация о том, полагаются ли им какие-либо социальные выплаты, пособия или льготы. Ранее граждане должны были сами выяснять эту информацию. Зачастую многие не знали, что им полагаются какие-то льготы.

Также отмечается, что с 1 июля 2021 года начнет работать круглосуточный единый телефонный номер и чат-бот на портале государственных услуг.

Кроме того, на портале государственных услуг будет содержаться информация о том, какие именно документы необходимы для получения полагающейся льготы.