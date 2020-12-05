5 декабря 2020 | Время чтения 8 мин

Во внешней политике Армении мы предлагаем крутой поворот: от провальной многовекторной политики перейти к полноценной интеграции с Россией. Мы предложим руководству Российской Федерации переход к отношениям в рамках новой формы конфедерации, первыми членами которой могут стать Армения, Карабах, Белоруссия и Россия. В дальнейшем в него могут войти Южная Осетия и Абхазия, а в перспективе – и Азербайджан и др.

Ашот Григорян, , 11:49 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

По итогам 44-дневной войны за Карабах общество в Армении и армянские диаспоры оказались в состоянии шока. Управляющий субъект — политическая власть — дискредитировал себя, потеряв доверие большинства. Разноголосая оппозиция, состоящая в основном из «бывших», несёт на себе печать ошибок «допашиняновского» прошлого и не имеет достаточного авторитета, чтобы предложить конструктивный образ будущего.

Такое состояние народа повышает риски действий на основе неадекватной рефлексии и ошибочной оценки внутренних и внешних вызовов в условиях нарастания общемировой турбулентности. И это — очевидная реальность. Ведь психологический шок — это острое, угрожающее жизни состояние , при котором нарушается работа всех функционирующих в «организме» систем.

В данных условиях нарастание внутреннего хаоса рискует перерасти в сведение личных счётов при отсутствии консолидирующих идей и проектов, объемлющих, как экзистенциальную проблематику, так и хозяйственную деятельность.

Как мы, армяне, дошли до жизни такой?

Моё частное мнение: исторически армянский народ обладает высоким уровнем национальной идентичности, конгруэнтной его представлениям о сакральном. При этом очевиден дефицит государственно-политической составляющей, который обусловил остроту внутренних разногласий при имитационном построении независимости. Сами эти внутренние разногласия проецируются и на споры по поводу выбора «сильного сюзерена».

С XVIII века, когда разделённый между Османской и Персидской империями армянский народ уже и не вспоминал о былой государственности, при нулевой политической субъектности возникла уникальная ситуация: союз Армянской апостольской церкви (носителя смыслов и идентичности) и неформальной корпорации включённых в мирохозяйственную деятельность личностей. Я имею в виду купцов, работавших на Британскую Ост-Индскую компанию (East India Company).

Поначалу ставка была сделана на Британию и другие западноевропейские державы. Однако к середине века последователям этой инициативы стало ясно, что Европа не проявляет интереса к тому, чтобы способствовать повышению субъектности армянского народа в регионе исторического ареала. Тогда в середине XVIII века вектор был изменён, было принято решение взять ориентацию на Российскую империю. Опустим детали: через полтора века итогом стало образование Армянской ССР, развитие которой состоялось вопреки планам тогдашних глобалистов-троцкистов и благодаря концепции И. В. Сталина.

За короткий промежуток времени на территории Восточной Армении из крестьян, ремесленников и прочих страт было создано сложно структурированное общество с соответствующей культурной и хозяйственной инфраструктурой, включавшей первую в СССР национальную Академию наук (1943 год). К моменту распада СССР 60% трудоспособного населения Армении было занято в сфере наукоёмкого оборонного производства. Новая власть получила войну в Карабахе, непреодолённые последствия страшного землетрясения 1988 года, разрыв хозяйственных связей и узкий коридор возможностей. Под последним я подразумеваю свободу действий в деле конвертации советского наследия в элитный ресурс с последующей его «продажей» по бросовым ценам. Всё это обусловило исход населения по экономическим причинам.

Победа в войне 1992 — 1994 гг. подморозила деструкцию и системную деградацию. Образно говоря, страна тем не менее двигалась от плохого к худшему. По сути, власть в лице команд Левона Тер-Петросяна, Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна в лучшем случае лишь создавала видимость стремления к независимому развитию.

Низкий интерес Москвы к постсоветскому окружению и активность прозападных структур лишь усугубляли разрушительность шедших в стране процессов.

В 2018 году недовольство большинства привело к власти молодых популистов во главе с недоучившимся журналистом Николом Пашиняном. Вместо развития народ получил похоронную команду некомпетентных космополитов — механических эпигонов западных ценностей. Их внутренние действия в условиях вызовов по всему периметру границ выглядят, по меньшей мере, как глупость, равная национальному предательству. Постараюсь избежать пафоса и приведу лишь один символический для меня пример. В условиях, когда безопасность армян реально обеспечивала лишь Россия, министр образования, отменивший в школьной программе предметы, отвечавшие за формирование национальной идентичности, стоял в протестном пикете перед посольством РФ с плакатом «Свободу Алексею Навальному!». Как говорится, без комментариев.

Команда Пашиняна — порождение болота, созданного экс-президентом Сержем Саргсяном в 2008 — 2018 годах. В его условиях отлично сработала методика очередной цветной революции при поддержке Запада. Той доминирующей концепции, по которой дефрагментация постсоветского пространства и ослабление России — идейный конструкт, несущий, возможно, поражение самому Западу в стратегической перспективе.

За 2,5 года пребывания у власти Пашинян угробил всё, что можно было угробить:

Остатки промышленности

Науку

Высшее образование

Упразднил министерство культуры

Снял из школьной программы самые важные для Армении предметы, связанные с армянской культурой и литературой

Выступал против Армянской апостольской церкви

Т. е. бил по всем столпам, на которых стоит армянская нация. Не понимая проблемы Нагорного Карабаха, он взялся за её решение и… решил — с карты исчез контур Нагорного Карабаха, который очерчивал минимальные территории, оставшиеся от НКАО в СССР.

Неминуемость войны была ясна уже летом, когда в июле 2020 года Азербайджан напал на Тавушский район Армении. Ясности добавили также совместные военные учения Азербайджана и Турции в Нахичевани, небывалых масштабов и продолжительности.

На всё это Пашинян отвечал изумительным молчанием и бездействием. После поражения большая часть армянского народа в шоке от действительности, с погибшими, раненными, беженцами, экономическим коллапсом. И она расценила это так: измена родине.

Новые старые угрозы

Любопытна роль в произошедшем Британии. Есть что-то метафизическое в её историческом отношении к армянам. Ибо невозможно всё объяснить лишь гиперрациональным интересом к бакинским углеводородам. Создаётся впечатление, что эта политика — месть за выбор ориентации на Россию, сделанный армянской элитой в далёком XVIII веке.

Спецслужбы Британии работали рука об руку с турками и азербайджанскими силами, реализовав свою часть проекта в Новой Большой игре. Лоуренс Аравийский был личностью эксцентричной, но демонизация армян, выраженная в его интервью американскому журналисту Линкольну Стеффенсу, который опубликовал его под названием «Эти невозможные армяне», подтверждает моё предположение. Материал был написан во время мирной конференции в Париже в 1919-м, впервые опубликован в журнале «Outlook and Independent» в 1931-м.

Возможно, частное мнение Лоуренса Аравийского стало следствием глубинного британского подхода. Он считал, что только полное уничтожение армян было бы единственным решением армянского вопроса. Я считаю исторический пантюркизм и пантуранизм как его новой редакции — британскими конструктами для манипуляции тюркскими народами. Современная Турция рискует стать прокси-силой против России (Ирана и Китая), выставляя в авангарде своих прокси — исламистов-бармалеев…

В этих условиях Россия на исходе только что окончившейся войны в Карабахе осуществила успешную «шахматную» комбинацию, выйдя из положения цугцванга по части подрыва линии безопасности на своих южных границах. Россия сделала свой важный шаг и предоставила миротворцев и военную технику на территорию Азербайджана и на территорию Нагорного Карабаха.

Однако скрупулезно спланированная работа, которая должна была закончиться потерей армянской государстврекорденности продолжается. Никуда не делись внешние угрозы: подталкивание президента Турции к созданию Турана — тюркского эрзац-халифата с аншлюсом Азербайджана и поглощением Армении. Беспрепятственная связь Нахичевани с Азербайджаном может обернуться реализацией этих мобилизующих идей создания империи, распространяющейся от Средиземного моря до Сибири и Китая.

Два сценария

Первый . Турция присоединяет Азербайджан и нападает на Армению со всех сторон, включая Нахичевань с одновременным подогреванием сепаратизма в населённых азербайджанцами и курдами регионах Ирана. Пашинян при этом играет в дружеские отношения с Россией до той поры, пока не будет замещён. Для этой игры хватит, чтобы Пашинян оставался премьер министром 2−3 месяца, в течение которых будет найден новый кандидат от Запада, выступающий как противник Пашиняна. Процесс закончится после инаугурации президента Байдена. Этот адский вариант уничтожит Армению и подложит мину под Россию.

Надеюсь, этого не произойдёт, поскольку возможен и другой сценарий . В нынешних условиях, когда субъектность Армении находится «ниже плинтуса», а доверие к власти — минусовое, ставка на новую популистскую фигуру и её команду представляются неперспективными.

Ещё два с половиной года назад в рамках Форума армянских ассоциаций Европы мы разработали проект создания «технического» правительства компетентных профессионалов-управленцев. Сейчас, желательно, чтобы именно такая команда взяла на себя ответственность за выход из тупика в течение двух-трех недель, максимум одного месяца.

На пути к этому мы создали инициативную группу, куда входят известные армянские профессиональные менеджеры, деятели науки и других сфер из России, Европы и частично из США, которые имеют большой менеджерский опыт и позитивные показатели. Мы собрали также известных профессионалов, специалистов из Армении.

Слиянием этих трёх групп мы готовы создать координационный совет, в состав которого будут входить несколько десятков вышеупомянутых специалистов.

Совет возглавит президиум из пяти или семи членов, которые будут заниматься внешней политикой и экономикой. Самая важная цель этого совета — реиндустриализация Армении: в первую очередь, воссоздание военной и химической промышленности. Далее — горнорудной промышленности, HiTech и информационных технологий.

Во внешней политике Армении мы предлагаем крутой поворот: от провальной многовекторной политики перейти к полноценной интеграции с Россией.

Мы предложим руководству Российской Федерации переход к отношениям в рамках новой формы конфедерации, первыми членами которой могут стать Армения, Карабах, Белоруссия и Россия. В дальнейшем в него могут войти Южная Осетия и Абхазия, а в перспективе — и Азербайджан и др.

Меморандум такого рода следует подготовить и подписать в течение 1−2 месяцев, а новую конституцию Армении создать в течение полугода.

Внешняя политика конфедерации должна быть согласованной в рамках интеграционных процессов, и иметь основу, которую можно обсуждать в рамках консенсуса.

Мы считаем, что 90% того, что делает Российская Федерация во внешней политике, совпадает с потребностями Армении как государства. Историческая связь наших народов даёт основу продолжить развитие в новых общемировых условиях, в политическом русле, проложенном ценностями, которые объединяют наши народы.

Об авторе — президент Форума армянских ассоциаций Европы (FAAE), руководитель дискуссионного объединения «PANAP — Венский клуб». Доктор физико-математических наук. Гражданин Республики Армения, проживает в Словакии.