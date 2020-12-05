Кишинёв, , 10:59 — REGNUM Выйти в воскресенье, 6 декабря, на акцию протеста на площадь Великого национального собрания в Кишиневе призвала 4 декабря новоизбранный президент Молдавии Майя Санду в своем обращении эфире телеканала «Moldova 1», сообщает NewsMaker.

По словам Санду в стране сложилась тяжелая ситуация. Мест в больницах не хватает, силы врачей на исходе, все больше людей не имеют возможности рассчитаться с долгами, а у пенсионеров не хватает средств на питание и дрова. Кроме того по словам Санду не удается спасти бизнес малым предпринимателям.

«Ситуация в стране серьезная, а тем временем в парламенте происходят постыдные вещи», — заявила Санду.

Санду отметила, что накануне, 3 декабря, депутаты молдавского парламента от «Партии социалистов Республики Молдова», а также партии «Шор» проголосовали за несколько «антинародных законов». И как утверждает Санду данные законы были приняты с нарушением норм парламента и основного закона Молдавии.

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Новоизбранный президент Молдавии также сообщила, что депутаты от партии «Действие и солидарность» (PAS) обратились в Конституционный суд с требованием аннулировать результаты голосования депутатов партии социалистов, «Шор» и платформы Pentru Moldova.

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«Когда воры рискуют потерять власть, они начинают натравливать людей друг на друга. То, что мы увидели вчера в парламенте — был жест отчаяния двух воровских группировок. Целых пять лет Додон кричал, что Шор (молдавский бизнесмен Илан Шор — ИА REGNUM) должен сидеть в тюрьме за кражу миллиарда. А теперь они сообщники и грабят страну вместе. Мы не позволим им разделит нас по языковому и национальному признаку. У воров нет национальности, их надо сажать. В воскресенье мы выйдем на площадь Великого Национального собрания остановить попытку узурпировать власть», — заявила Санду, перейдя на русский язык.

Напомним, 3 декабря на митинге в Кишиневе Майя Санду призвала провести досрочные парламентские выборы и отправить в отставку действующее правительство.