Москва, , 10:35 — REGNUM Назначение экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития оставляет надежду на расследовании его деятельности, считает депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).

«К сожалению, обнадежив к Новому году российский народ снятием Чубайса, президент быстро назначил его куда-то к черту на кулички для возможных переговоров, но без явного статуса и с нулевым бюджетом, фактически — «почетным консулом». Это оставляет народу маленькую рождественскую мечту, что Александр Иванович Бастрыкин, здоровья ему вообще и в этом особенно — дотянется своей крепкой следовательской рукой до Анатолия Борисовича и справедливость всё же восторжествует. Ну, а как нам без мечты-то?» — рассуждает Лысаков в ТГ-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Анатолия Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями. Сам Чубайс оценил назначение так: «Предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно мне лично».

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