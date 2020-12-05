Вашингтон, , 09:58 — REGNUM Иски американской Республиканской партии, требовавшей признать победу на выборах президента США, процедура голосования на которых прошла 3 ноября, действующего главы государства Дональда Трампа, были отклонены судами штатов Мичиган, Невада, Висконсин и Аризона. Об этом 5 декабря сообщает телекомпания CNN.

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Уточняется, что в Неваде судья Джеймс Рассел отклонил предложение штаба Трампа заблокировать сертификацию голосов в штате, объявив действующего президента США победителем выборов, так как счел, что суд не получил достоверных и значимых доказательств, которые позволяют оспорить результаты голосования.

При этом Республиканская партия не согласилась с таким решением, заявив, что доказательства были «убедительными и ошеломляющими», и собирается подать апелляцию на данный отказ в Верховный суд штата.

Также в апелляционном суде Мичигана отказали штабу Трампа в приостановке подсчета бюллетеней, назвав такое ходатайство спорным. Как считают в суде, запрос о пересчете голосов являлся бы в этом случае правомерным, однако срок на таковой уже истек.

«Поскольку истец не следовал четкому закону штата Мичиган по таким вопросам, его действия являются спорными», — говорится в заявлении суда.

Кроме этого, верховный суд Аризоны тоже отклонил иск республиканцев с требованием или аннулировать победу Байдена в штате, или заново пересчитать голоса, потому что, по мнению судьи Рэндалла Уоррена, истец в заявлении не доказал мошенничество, неправомерные действия или ошибки при подсчете голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сумму в $8,8 млн на судебные тяжбы и другую детальность по поводу пересмотра результатов голосования на президентских выборах США потратил избирательный штаб действующего американского президента Дональда Трампа.