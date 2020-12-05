Киев, 5 декабря 2020, 08:39 — REGNUM В ближайшее время вопрос об отставке главы украинского правительства Дениса Шмыгаля рассматриваться украинским парламентом не будет. Об этом 4 декабря заявил председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков в эфире украинского телеканала «НАШ».
При этом Разумков не исключил кадровые изменения в правительстве страны, отметив, что «разговоры» об этом «идут давно». Вместе с тем спикер Рады подчеркнул, что на сегодняшний день отсутствуют соответствующие постановления украинского парламента, а также представления премьер-министра Украины об освобождении от должности определенных министров.
Председатель парламента вместе с тем напомнил о ранее зарегистрированном в Раде проекте постановления №3938 об увольнении министра здравоохранения Украины Максима Степанова с занимаемой им должности. Однако данное постановление на пленарных заседаниях украинского парламента не рассматривалось. Разумков также выразил сомнение относительно того, сможет ли постановление «набрать» необходимое количество голосов депутатов.
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Напомним, ранее депутат Рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил о сборе подписей за отставку действующего правительства Украины во главе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.