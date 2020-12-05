Киев, , 08:39 — REGNUM В ближайшее время вопрос об отставке главы украинского правительства Дениса Шмыгаля рассматриваться украинским парламентом не будет. Об этом 4 декабря заявил председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков в эфире украинского телеканала «НАШ».

"Я не думаю, что в ближайшее время вопрос по премьеру будет подниматься, — таких инициатив я не видел», — цитирует спикера Рады Интерфакс-Украина.

При этом Разумков не исключил кадровые изменения в правительстве страны, отметив, что «разговоры» об этом «идут давно». Вместе с тем спикер Рады подчеркнул, что на сегодняшний день отсутствуют соответствующие постановления украинского парламента, а также представления премьер-министра Украины об освобождении от должности определенных министров.

Председатель парламента вместе с тем напомнил о ранее зарегистрированном в Раде проекте постановления №3938 об увольнении министра здравоохранения Украины Максима Степанова с занимаемой им должности. Однако данное постановление на пленарных заседаниях украинского парламента не рассматривалось. Разумков также выразил сомнение относительно того, сможет ли постановление «набрать» необходимое количество голосов депутатов.

«Я думаю, что сегодня Министерство здравоохранения без руководителя оставлять невозможно. Ибо те вызовы, которые сегодня стоят перед государством, они более, чем серьезные», — добавил председатель Рады.

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Напомним, ранее депутат Рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил о сборе подписей за отставку действующего правительства Украины во главе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.