Приштина, , 09:56 — REGNUM Министр иностранных дел и диаспоры Косово Мелиза Харадинай-Стубла вечером 4 декабря провела встречу с албанским коллегой Гентом Цакаем.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, темой обсуждения в ходе встречи стал диалог между Сербией и Косово. Харадинай-Стубла в ходе последовавшей затем пресс-конференции заявила, что настало время для заключения всеобъемлющего окончательного соглашения об урегулировании отношений между Косово и Сербией.

Глава косовского МИД подчеркнула, что правящая коалиция привержена реализации Вашингтонских соглашений о нормализации экономических отношений с Сербией и трем принципам — территориальной целостности, конституционному строю и унитарному характеру Косово — при переговорах с Белградом.

На вопрос о том, будут ли участвовать албанцы из Прешевской долины в Сербии в переговорах между Сербией и Косово, Харадинай-Стубла ответила, что соответствующее решение будет принимать премьер-министр. Во встрече Харадинай-Стублы и Цакая принимали также участие представители албанцев из Прешево, Буяноваца и Медведжи.

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