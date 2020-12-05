Брюссель, , 15:29 — REGNUM Пресс-секретарь Евросоюза по иностранным делам Петер Стано 4 декабря подтвердил, что диалог между Сербией и Косово при посредничестве ЕС будет возобновлен 10 декабря.

Как сообщает албанское новотсное агентство Telegrafi, чтобы помочь своим согражданам смириться с фактом возобновления переговоров премьер-министр Косово Авдулла Хоти заявил, что «делегация Приштины отправится в Брюссель не для того, чтобы делать уступки Сербии».

Достигнута договоренность о том, что соглашение должно завершаться взаимным признанием и полной нормализацией отношенйи и диалог должнен быть ограничен по времени. И это дело месяцев.

Авдулла Хоти

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Политик также подчеркнул важность подписанных при участии Дональда Трампа Вашингтонский соглашений о нормализации экономических отношений между Косово и Сербией.

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