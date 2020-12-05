Приштина, 5 декабря 2020, 09:06 — REGNUM Министр иностранных дел Албании Гент Цакай 4 декабря в ходе визита в Приштину заявил, что он всегда выступал против обмена территориями между Косово и Сербией.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Цакай подчеркнул, что с 2018 года, когда он сменил Дитмира Бушати на посту главы МИД Албании, у него была своя позиция по косовскому вопросу.
«Неприкосновенность территориальной целостности Косово. Взаимное признание. Полная поддержка платформы Косово», — так описал дипломат свою позицию по диалогу между Косово и Сербией.
Также Цакая прокомментировал работу Специального трибунала по Косово, который занимается расследованием преступлений, совершенных бывшим руководством Армии освобождения Косово (УЧК). Политик заявил, что трибунал «несправедлив, но неизбежен».
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