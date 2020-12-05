Киев, , 08:34 — REGNUM На Украине ситуация с распространением коронавируса контролируемая и не требует введения в декабре месяце жесткого карантина. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном видеоблоге, опубликованном 4 декабря на странице в социальной сети Facebook.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: Европа опасается третьей волны — трансляция»

Украинский лидер объявил, что жесткого карантина в декабре не будет. При этом Зеленский говоря о сокращении роста числа инфицированных коронавирусом на Украине допустил сравнение текущей ситуации с ростом численности магазинов «Roshen» при бывшем президенте Украины Петре Порошенко.

«Я рекомендовал премьер-министру Украины не объявлять локдаун в декабре. Карантин выходного дня какое бы к нему не было отношение… дал свой результат. Ежедневное количество заболевших людей перестало возрастать настолько же стремительно и геометрически (в геометрической прогрессии — ИА REGNUM) как когда-то магазин «Roshen» по всей стране. Поэтому нам удалось сбить эту динамику, а поэтому медицинская система не пропустила нокаутирующих ударов, а поэтому она справляется и она выдержит», — отметил он.

По словам президента Украины ситуация в стране контрлируемая и не требует немедленно вводить жесткий карантин в текущем месяце. Также он мотивировал отказ от введения карантина в декабре месяце предоставлением предпринимателям возможности работать в один из самых прибыльных месяцев года.

«Общая ситуация контролируемая и не диктует немедленного введения локдауна в декабре. Мы даем возможность бизнесу работать, не терять декабрь, — один из самых прибыльных месяцев года и мы не будем портить людям праздники, которых все… ожидают», — добавил Зеленский.

Президент Украины также призвал людей соблюдать все рекомендованные эпидемиологические меры, призванные предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

Читайте также: Ввести на Украине локдаун потребует глава минздрава страны

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов предложил правительству страны с начала января 2021 года ввести в стране жесткий карантин сроком на три недели.