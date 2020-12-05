Киев, 5 декабря 2020, 08:34 — REGNUM На Украине ситуация с распространением коронавируса контролируемая и не требует введения в декабре месяце жесткого карантина. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном видеоблоге, опубликованном 4 декабря на странице в социальной сети Facebook.
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Украинский лидер объявил, что жесткого карантина в декабре не будет. При этом Зеленский говоря о сокращении роста числа инфицированных коронавирусом на Украине допустил сравнение текущей ситуации с ростом численности магазинов «Roshen» при бывшем президенте Украины Петре Порошенко.
По словам президента Украины ситуация в стране контрлируемая и не требует немедленно вводить жесткий карантин в текущем месяце. Также он мотивировал отказ от введения карантина в декабре месяце предоставлением предпринимателям возможности работать в один из самых прибыльных месяцев года.
Президент Украины также призвал людей соблюдать все рекомендованные эпидемиологические меры, призванные предотвратить распространение коронавирусной инфекции.
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Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов предложил правительству страны с начала января 2021 года ввести в стране жесткий карантин сроком на три недели.