Вашингтон, , 07:54 — REGNUM Соединенные Штаты сворачивают пять программ по культурному обмену с Китаем, заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает пресс-служба американского Госдепа.

«Госдепартамент прекращает пять программ с Китаем, обозначенных как «культурные обмены», — заявил он.

В частности, будут прекращены программы образовательных поездок в Китай, американо-китайской дружбы, обмена лидеров, транстихоокеанского партнерства и гонконгской образовательной программы. По словам Помпео, они полностью финансируются Китаем и позволяют сотрудникам американских госслужб посещать китайскую территорию за счет Пекина. При этом, утверждает Помпео, Китай использует эти программы для ведения пропаганды и распространения своего влияния.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря помощник главы минюста США Джон Демерс заявил, что уже более тысячи китайских ученых покинули Соединенные Штаты после обвинений Вашингтона в краже технологий. Часть исследователей покинула США после ряда уголовных дел по обвинениям в промышленном шпионаже.

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