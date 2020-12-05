Приштина, , 09:17 — REGNUM Парламент Косово 4 декабря принял многострадальный закон об экономическом восстановлении после пандемии СOVID-19. В поддержку закона проголосовали 72 депутата, против — ни одного.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, закон поддержали депутаты входящих в правящую коалицию Демократической лиги Косово и Альянса за будущее Косово, а также оппозиционной Демократической партии Косово, однако вторая крупная оппозиционная партия — «Движение за самоопределение» — назвала закон принятым в интересах олигархов.

Депутат от «Самоопределения» Хекуран Мурати в ходе пресс-конференции заявил, что закон предусматривает многочисленные неравенства, вредит бедным налогоплательщикам и создает выгодные условия для богатых.

Правящая коалиция Косово уже полгода добивалась принятия данного закона. Трудности при его ратификации были восприняты как свидетельство слабости правительства.

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