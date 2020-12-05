Приштина, 5 декабря 2020, 08:54 — REGNUM Премьер-министр Косово Авдулла Хоти 4 декабря заявил, что в ближайшее время он намерен решить несколько вопросов, связанных с «Сербским списком» — политической организацией косовских сербов, представители которой входят в состав правящей коалиции в Косово, наряду с Демократической лигой Косово, куда входит и Хоти, Альянсом за будущее Косово и представителями национальных-меньшинств.
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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик подчеркнул, что правительство Косово «может подать в отставку, но не может подвергаться шантажу» со стороны Сербского списка.
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Депутаты от «Сербского списка» 4 декабря не поддержали в парламенте продвигаемый правительством Хоти закон об экономическом восстановлении после пандемии COVID-19.
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