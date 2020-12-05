Вашингтон, , 06:53 — REGNUM Апелляционный суд штата Мичиган отклонил просьбу штаба президента США Дональда Трампа о приостановке подсчета голосов, сообщает газета The Hill.

Следите за развитием событий в трансляции: «Байден получает власть в США и намерен отменить законы Трампа — все новости»

Суд счет, что при подаче иска не были соблюдены необходимые процедуры. В частности, апелляция не была направлена до 30 ноября по истечению недели после сертификации результатов выборов. При этом суд мог бы удовлетворить просьбу о пересчете голосов, если бы она была подана вовремя.

Как сообщало ИА REGNUM, к 4 декабря компания Cook Political Report представила результаты социологического исследования, согласно которым кандидат в президенты США от Демпартии Джо Байден обошел Трампа на 7 млн голосов. По их данным, Байден набрал более 80 млн голосов избирателей.