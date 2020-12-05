Пхеньян, , 06:53 — REGNUM В Северной Корее (КНДР) в конце января 2021 года пройдёт четвёртая сессия Верховного народного собрания (ВНС) страны 14-го созыва. Об этом 5 декабря сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что дата проведения сессии определена в постановлении президиума ВНС КНДР. Заседание будет проведено в Пхеньяне в последней декаде января.

В состав высшего законодательного органа страны входят 687 депутатов, которые избираются сроком на пять лет. Традиционно раз в год они собираются на сессию в Пхеньяне для принятия наиболее важных законопроектов и утверждения бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, представители международных организаций покинули Пхеньян в связи с введением самого высокого уровня ограничений из-за пандемии.

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