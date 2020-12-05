Кито, , 06:03 — REGNUM Президент Эквадора Ленин Морено назначил новых командующих вооруженных сил страны, сообщает агентство EFE.

Сообщается, что новым командующим сухопутными войсками Эквадора назначен Вашингтон Буньай, военно-морскими силами страны будет командовать Рафаэль Поведа, а военно-воздушными — Густаво Агама. Агентство отмечает, что решение о смене командующих Морено принял незадолго до истечения президентских полномочий. Новые выборы главы государства должны состояться 7 февраля 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября президент Эквадора Ленин Морено назначил нового главу минфина страны. Им стал Маурисио Позо, занимавший этот пост во время президентского срока Люсио Гутиерреса.

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