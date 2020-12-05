Вашингтон, , 06:01 — REGNUM Соединённые Штаты не смогут поставлять Турции оружие и технику в соответствии с принятым в Конгрессе решением, заявил 4 декабря журналистам помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.

«Есть удержание продаж Турции со стороны Конгресса, да», — подтвердил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Напомним, на этой неделе в США продлили действие закона о национальной обороне (NDAA), который предусматривает санкции против Турции в связи с приобретением у России комплексов С-400. Документ для вступления в силу должен подписать президент Соединённых Штатов.

Ранее постоянный представитель США при НАТО выразила надежду, что в Анкаре еще пересмотрят свою позицию по вопросу покупки зенитных ракетных комплексов, однако там наотрез отказались это сделать.

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