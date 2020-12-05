Нью-Йорк, США, , 05:26 — REGNUM США сперва позаботятся о своих гражданах, и лишь потом предоставят собранные материалы по борьбе с коронавирусом другим странам. Об этом министр здравоохранения США Алекс Азар 4 декабря заявил на посвящённом коронавирусу специальном заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

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По его словам, работа над вакцинами от коронавируса «была совершенно прозрачна», и в США «продолжат следовать обычным строгим американским протоколам безопасности и качества для принятия ответных мер, которым может доверять весь мир».

«Соединённые Штаты предоставят эти инструменты нашим партнёрам и друзьям, когда позаботятся об американском народе» Алекс Азар

Глава американского минздрава также отметил, что США оказывают больше финансовой и другой помощи государствам, борющимся с пандемией, чем любая другая страна. И так США поступают во времена всех кризисов.

«Потому что мы с оптимизмом смотрим на мир и решительно настроены делать наших друзей более сильными, а не пользоваться их неудачами в своих интересах», — подчеркнул Азар.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе спецсессии Генеральной Ассамблеи организации заявил, что некоторые страны не спешат выполнять рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) относительно противодействию коронавирусной инфекции.

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