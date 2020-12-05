Тегеран, , 08:51 — REGNUM 4 декабря министр нефти Ирана Биджан Зангане заявил, что добыча сырой нефти сократится с ранее согласованной суммы в 7,7 до 7,2 млн баррелей в сутки в январе 2021 года, отметив, что решение ОПЕК имеет здравый смысл. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Зангане сделал это замечание после 12-й встречи государств-членов ОПЕК и стран, не входящих в эту организацию, состоявшейся 3 декабря. Он отметил, что такие встречи должны проводиться ежемесячно с целью своевременного принятия решения об ограничениях на последующие месяцы.

«Если потребуется дальнейшее снижение, то оно не должно превышать 500 000 баррелей в день», — сказал иранский министр, подчеркнув, что решение на будущие месяцы будет зависеть от спроса и предложения сырой нефти на рынке.

12-я министерская встреча ОПЕК и стран, не входящих в данную организацию, завершилась тем, что участники достигли консенсуса по сокращению добычи сырой нефти на 500 000 баррелей в сутки в январе 2021 года.