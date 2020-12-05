Тегеран, , 08:57 — REGNUM 4 декабря Германия объявила, что ищет альтернативное, более широкое ядерное соглашение с Ираном вместо существующего соглашения, которого «уже недостаточно». Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Германия ищет альтернативное, более широкое ядерное соглашение с Ираном вместо существующего соглашения, которого уже недостаточно», — заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Его слова прозвучали в тот момент, когда министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что страна не будет вести переговоры по уже заключенному соглашению. Выступая на заседании Средиземноморском диалога 2020, иранский дипломат исключил возможность возобновления переговоров по СВПД.

По его словам, Вашингтон вышел из сделки, оставшись при этом членом Организации Объединенных Наций, в связи с чем США должны выполнить свои обязательства по резолюции 2231 Совета Безопасности ООН.

«Администрация Трампа нарушила резолюцию СБ ООН 2231, и теперь США не в состоянии ставить новые условия в этом вопросе», — сообщил Зариф.