Тегеран, , 09:05 — REGNUM 4 декабря постоянный представитель Ирана при ООН Эсмаил Багаи Хамане призвал международное сообщество отреагировать на убийство иранского учёного, отметив при этом неоценимый труд Мохсена Фахризаде, проделанный в секторе системы здравоохранения страны. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В письме исполнительному директору Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросу Аданому Гебреисусу иранский дипломат отметил, что данный инцидент рассматривается иранским правительством как бесчеловечный террористический акт.

Багаи Хамане рассказал о заслугах, иранского учёного доктора Фахризаде в области здравоохранения, включая усилия иранца по производству первых в истории страны тест-наборов COVID-19, а также управлению линией по производству вакцин против смертельного вируса. По словам дипломата, жестокое убийство произошло в рамках продолжения политики оказания максимального давления на иранскую нацию.

Он отметил, что молчание и постоянное бездействие по отношению к этому убийству не имеет никаких оправданий, поскольку это может привести к тому, что такие преступления станут привычной рутиной во всем мире.

Иранский дипломат далее назвал убийство Фахризаде ярким примером разжигающего войну государственного терроризма, который не придает значения моральным и человеческим ценностям, а также международным нормам и правилам.