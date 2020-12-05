Тегеран, , 09:09 — REGNUM 4 декабря министр здравоохранения и медицинского образования Ирана Саид Намаки заявил, что санкции США направлены против системы здравоохранения страны. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В заявлении, сделанном на онлайн-сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, состоявшейся в Нью-Йорке 3−4 декабря 2020 года, иранский министр впервые высоко оценил проведение Организацией Объединенных Наций специальной сессии высокого уровня в ответ на угрозу пандемии COVID-19 с целью обмена опытом и борьбы со смертельным вирусом.

Затем министр отметил, что с начала вспышки в Иране был создан Национальный комитет по борьбе с COVID-19 под председательством президента страны Хасана Рухани, с целью использовать все возможности на национальном уровне для осуществления контроля за распространением вируса по стране.

«Кроме того, наша обширная сеть больниц смогла предоставить основные медицинские услуги для обеспечения ухода за матерью и ребенком, иммунизации, лечения случаев заражения туберкулезом и ВИЧ, а также, продолжать оказывать медицинские услуги пациентам с хроническими болезнями», — заявил Намаки.