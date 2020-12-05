Тегеран, , 09:14 — REGNUM 4 декабря посол и постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гарибабади в письме генеральному директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Мариано Гросси призвал агентство к осуждению убийства учёного. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В письме, копия которого была направлена в офис агентства IRNA в Лондоне, иранский дипломат подчеркнул, что убийство доктора Мохсена Фахризаде является продолжением террористических актов, начавшихся десять лет назад с убийства нескольких иранских ученых-ядерщиков в 2010, 2011 и 2012 годах. По его словам, все эти террористические акты требуют должного внимания со стороны международного сообщества и связанных с ним международных организаций.

Иранец заявил: «Сразу после первого случая убийства иранского ученого-ядерщика в 2010 году Исламская Республика Иран в письме бывшему генеральному директору МАГАТЭ решительно протестовала против публикации имен своих ученых и экспертов в докладах, которые были предоставлены агентству в рамках деятельности по гарантиям».

«Исламская Республика Иран искренне ожидает, что Международное агентство по атомной энергии открыто и безоговорочно осудит этот террористический акт», — подчеркнул Гарибабади.

Дипломат отметил: «Ожидается, что МАГАТЭ положит конец процессу публикации подробной информации о ядерной программе Ирана в своих докладах».