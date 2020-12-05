Тегеран, , 09:15 — REGNUM 4 декабря официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что, хотя железная дорога Хаф-Герат как символ всеобъемлющего сотрудничества между двумя странами должна быть запущена в ближайшие дни, неизбежно следует позаботиться о подозрительных действиях противников расширения связей между Тегераном и Кабулом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В результате обнаружения видеоматериала, демонстрирующего избиение афганцев рядом неизвестных лиц, иранская полиция объявила, что данный инцидент произошёл не в Иране.

Полицейские силы страны решительно отвергли предположения, что такое обращение с афганскими братьями-мусульманами имело место в Исламской Республике.

Выражая сожаление по поводу произошедшего, Хатибзаде призвал афганских чиновников быть более осторожными в своих действиях и не спешить с официальными заявлениями до появления исчерпывающей достоверной информации в результате проведённого расследования.