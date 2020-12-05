Тегеран, , 09:17 — REGNUM 4 декабря аккредитованный посол Ирана в Словакии заявил, что он будет работать над развитием двусторонних отношений между двумя странами во время своего пребывания на этом посту. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Аббас Бакерпур-Ардакани сделал это замечание на встрече с президентом Словакии Зузаной Капутовой во время вручения верительных грамот в Братиславе.

Он также высоко оценил общие взгляды двух стран на достижение стабильной международной обстановки и заявил о наличии прочного фундамента для углубления и расширения двусторонних отношений.

Капутова, со своей стороны, поздравила Бакерпур-Ардакани с назначением на пост и пожелала ему успехов в его дипломатической миссии.

Ранее 7 июля Багерпур встретился с министром иностранных дел Словакии Ингрид Броцковой, чтобы вручить ей копию своих верительных грамот.