Тегеран, , 09:26 — REGNUM 3 декабря президент Ирана Хасан Рухани провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом по поводу убийства иранского ученого. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 4 декабря.

Он отметил: «Этот террористический акт является признаком беспомощности и неспособности заклятых врагов противостоять научно-исследовательским движениям иранских ученых».

В телефонном разговоре со своим турецким коллегой иранский президент высоко оценил осуждение Анкарой теракта, заявив:

«Нам ясно, каким методом было совершено это убийство и кем оно было организовано».

Указывая на то, что иранский ученый провел большую часть своего времени в последние месяцы, борясь с коронавирусной инфекцией и завершая исследования по изготовлению диагностических наборов, Рухани заявил, что убийство иранского ученого было бесчеловечным актом.

Ссылаясь на высказывания избранного президента США о возвращении страны к ядерной сделке, он подчеркнул:

«Мы неоднократно подчеркивали, что если стороны соглашения выполнят свои обязательства, то и мы выполним свою часть данных обязательств».

Президент Рухани также призвал Турцию к взаимному сотрудничеству для удовлетворения потребностей страны в области медицины и обмена опытом в условиях пандемии COVID-19.