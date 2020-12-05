Тегеран, , 09:33 — REGNUM 3 декабря министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем послании сослался на добросовестность страны, проявленную в 15 докладах МАГАТЭ, заявив, что Исламская Республика продемонстрирует полную приверженность ядерной сделке, если США будут соблюдать положения резолюции 2231 Совета Безопасности ООН. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 4 декабря.

«Иран показал свою добросовестность в 15 докладах МАГАТЭ», — написал Зариф в своем твиттере. По его словам, администрация Байдена также должна выполнить свои обязательства по резолюции 2231 Совета Безопасности ООН и положить конец экономической войне Трампа против иранского народа.

Ранее, выступая на онлайн-сессии Средиземноморского диалога, Зариф подчеркнул:

«Соединенные Штаты вышли из ядерного соглашения, но не вышли из Организации Объединенных Наций, у них все ещё есть обязательства в качестве члена ООН, а также Совета Безопасности. Теперь, если избранный президент Байден хочет вести курс своего предшественника, он может и дальше просить нас выполнять свои обязательства».