Вашингтон, , 04:41 — REGNUM Президент США Дональд Трамп 4 декабря подписал так называемый «акт Родченкова», позволяющий привлекать к уголовной ответственности за случаи допингового сговора на соревнованиях, проводимым в соответствии с правилами Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

Принятый закон позволяет США преследовать любого человека в мире, обвинённого в допинговом сговоре на соревнованиях с участием американских спортсменов. Отмечается, что действие закона не распространяется на североамериканские профессиональные лиги, не принявшие кодекс WADA.

Ранее сообщалось, что в WADA «акт Родченкова» подвергся критике, как способный подорвать глобальную антидопинговую систему. Против данного акта выступил и Международный олимпийский комитет (МОК), где его назвали опасным для всех 206 национальных олимпийских комитетов.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД РФ расценивает принятие в США «акта Родченкова» — нового закона по борьбе с нарушениями в спорте — как нарушение принципов международного права, проявление претензий США на экстерриториальный статус американского законодательства.

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