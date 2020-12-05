Тегеран, , 09:36 — REGNUM 3 декабря представитель пакистанской армии заявил, что работы по ограждению границы с Исламской Республикой Иран идут быстрыми темпами и будут завершены к декабрю 2021 года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 4 декабря.

В интервью сайту Global Village генерал-майор Бабар Ифтихар рассказал, что на данный момент пакистано-иранская граница огорожена на 30%. По его словам, завершение данного проекта намечено на декабрь 2021 года.

Говоря о процессе реализации проекта, военный чиновник сослался на неоднородность местности в пограничных районах, при этом заявив, что Пакистан намерен «полностью загерметизировать западную границу».

Ранее Ифтихар сообщил IRNA, что план по ограждению границы с Ираном реализуется с целью усиления мер безопасности в приграничных районах двух стран, пользуясь решительной поддержкой правительств Исламской Республики и Пакистана.