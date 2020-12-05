Тегеран, , 09:49 — REGNUM 3 декабря МИД Пакистана, осуждая убийство ведущего иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, заявил, что подобные действия противоречат всем нормам межгосударственных отношений и международного права. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 4 декабря.

Министерство иностранных дел в своем заявлении передало искренние соболезнования членам семьи Мохсена Фахризаде и иранскому народу.

«Подобные действия не только противоречат всем нормам межгосударственных отношений и международного права, но и угрожают миру, стабильности и без того хрупкого региона», — говорится в послании. Согласно заявлению, Пакистан настоятельно призывает все стороны проявлять максимальную сдержанность и избегать дальнейшей эскалации напряженности в Ближнем Востоке.

Глава научно-исследовательской и инновационной организации министерства обороны Ирана Мохсен Фахризаде был убит террористами в результате теракта близ Тегерана 27 ноября.

Ранее верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи в своем послании распорядился наказать всех лиц, причастных к этому теракту.