Нью-Йорк, США, , 04:14 — REGNUM Стоимость восстановления ливанской столицы Бейрута после взрыва в порту составил $2,5 млрд согласно совместному плану Евросоюза, Всемирного банка и ООН. Об этом сообщает газета The Daily Star.

При этом отмечается, что международные организации будут готовы выделить необходимые средства только после формирования правительства народного доверия в Ливане, которое займется реформами в государстве. Также авторы плана наставивают на аудиторской проверке банков Ливана и расследовании произошедшего в порту.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон вновь потребовал от Ливана сформировать новое правительство и провести реформы. Он упрекнул ливанские власти в том, что они вопреки своим обещаниям так и не сформировали новое правительство.

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