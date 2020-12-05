Вашингтон, , 03:50 — REGNUM Новый судебный иск по отмене результатов президентских выборов в американском штате Джорджия подадут помощники действующего главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщается на странице в Twitter предвыборного штаба президента США.

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В сообщении говорится о десятках тысяч задокументированных фактов о «незаконно отданных голосах».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря, согласно сведениям исследовательской компании Cook Political Report, кандидат в президенты США, демократ Джо Байден опережает Дональда Трампа на 7 млн голосов на выборах главы государства.

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