Москва, , 03:48 — REGNUM Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин 4 декабря провёл встречу с чрезвычайным и полномочным послом Центрально-Африканской Республики (ЦАР) в РФ Леоном Додону-Пунагазом. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

На встрече «стороны рассмотрели актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества и отметили обоюдную заинтересованность в поступательном расширении связей между оборонными ведомствами двух стран». Фомин и Додону-Пунагаз обсудили конкретные вопросы военного образования, участия представителей ЦАР в международных мероприятиях, проводимых под эгидой Минобороны России, а также договорились о «наращивании двухстороннего взаимодействия».

«В ходе переговоров африканский дипломат выразил искреннюю благодарность министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергею Шойгу за оказание содействия в строительстве национальных вооружённых сил», — говорится в сообщении военного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, Совбез ООН 12 ноября принял решение продлить на один год работу миссии ООН по стабилизации ситуации в Центрально-Африканской Республике.

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