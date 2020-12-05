Вашингтон, , 02:48 — REGNUM Церемония инаугурации нового президента США 20 января будет проходить с соблюдением всех санитарных требований в связи с пандемией коронавирусной инфекции, заявил кандидат от демократов Джо Байден на своей странице в Twitter.

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«Главное — обеспечить безопасность людей. Мы будем следовать научным рекомендациям и учитывать мнение экспертов для того, чтобы обеспечить безопасность церемонии», — заявил он.

По словам Байдена, не исключено, что отменят инаугурационный парад в Вашингтоне из-за риска распространения COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат в президенты США от Демпартии Джо Байден, которого ряд американских СМИ называет избранным президентом, заявил о важности присутствия Дональда Трампа на его инаугурации. По его мнению, это должно показать мирный характер передачи власти.

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